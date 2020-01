Salvini a Confagricoltura: «Pensiamo agli agricoltori. Ormai è più pericoloso pescare che spacciare» Il leader leghista incontra a Catanzaro esponenti dell’associazione di categoria e lancia proposte per il comparto: «Il turismo è sfavorito dalla viabilità. Mi piacerebbe ci fosse un assessorato agricolo di montagna». E intanto si prepara per il comizio a Riace: «L’unica immigrazione è quella dei figli dei calabresi. Non la schiavitù»

Condividi su









CATANZARO All’Hotel Perla del Porto di Catanzaro Lido è iniziata la lunga giornata calabrese di Matteo Salvini che ha “recuperato” la visita a Confagricoltura Calabria che non era stata possibile durante il suo ultimo soggiorno calabrese. Alla presenza del presidente Alberto Statti, Salvini, che intanto continua a strizzare l’occhio al settore agricolo regionale, ha portato i suoi saluti al convegno “Noi la terra. Noi l’impresa. Noi il futuro”.

Sanità, infrastrutture, ma soprattutto turismo ed ovviamente agricoltura «che significa mangiare bene, e l’uomo è ciò che mangia». Questi sono i temi toccati dal segretario leghista che si dice fiero di questa iniziativa. «Quando saremo eletti – perché saremo eletti – mi piacerebbe che di anno in anno ci fossero iniziative come questa per confrontarci sullo stato dei lavori, su cosa va e cosa dobbiamo migliorare».

Il primo tema è il turismo: «Le Castella, Tropea e molte altre sono bellissime località turistiche sfavorite da una pessima viabilità. se il turista non può arrivarci rimangono delle incompiute. Non è pensabile – aggiunge – che in Calabria per il turismo, come per la pesca e l’agricoltura non ci sia un assessore dedicato». Salvini continua a strizzare l’occhio all’assessorato già “prenotato” negli scorsi incontri spiegando quali migliorie potrebbe portare una figura dedicata al settore: «Se non hai una persona che partecipa agli incontri e alle convention è difficile che poi vendi le olive calabresi all’estero».

Poi l’attenzione del leader del carroccio si è spostata sulla pesca: «Ieri ho incontrato una delegazione di pescatori di Bagnara che mi hanno spiegato tutte le difficoltà, i vincoli e i controlli ai quali sono soggetti». Cosa, questa, che rende sempre più difficile l’attività: «Ormai è diventato più rischioso pescare che spacciare cocaina per strada». Quindi, ironico, attacca le quote pesca: «Se io pesco al lago ed ho la quota spada e non la quota tonno come faccio a dire che al tonno di non abboccare al mio amo?».

Secondo il leader della Lega, il sistema, per come è oggi concepito sta mettendo a rischio «centinaia di posti di lavoro e di famiglie che poi sono costrette a lasciare la regione». Così critica l’irrigidimento delle politiche contro le attività di pesca e venatorie scherzando sul fatto – a detta sua – che «in Emilia ci sono dei gruppi che si sono schierati in difesa della nutria». E a chi richiama l’attenzione al tema ambientale strettamente connesso alla tutela della flora e della fauna, terrestri e marine, dice: «Prima viene la vita dei nostri agricoltori e poi la flora e la fauna. C’è chi vorrebbe trasformare il cinghiale in un animale di compagnia». Salvini pensa poi alle zone di montagna della regione: «Mi piacerebbe che in Calabria venisse istituito un assessorato dell’agricoltura di montagna del quale possa occuparsi una persona che vive in montagna e non qualche radical chic».

E sull’onda del suo cavallo di battaglia inizia la sfida a distanza che in questi minuti lo sta conducendo sulla strada verso Riace: «Io dopo vado a Riace. Lì ricorderò che l’unica immigrazione sulla quale lavoreremo è quella dei figli dei calabresi che vogliono tornare in Calabria. Non mi interessa la schiavitù».

La sua è una fitta campagna elettorale. Ancora più fitta di quella dei candidati stessi: «Non so quanti leader di partito vadano in giro a fare tutti questi incontri. O sono a Roma o sono altrove. Io – sottolinea – ho il dovere, come politico, di ascoltare le persone». E a chi si chiede come la Lega sia riuscita ad arrivare a candidarsi alle regionali in Calabria per la prima volta nella storia risponde: «Per demerito altrui. Non del popolo calabrese, ma di chi ha governato» prendendo ad esempio l’emergenza rifiuti «che non è una questione di incompetenza, ma di complicità col malaffare». (f.d.)