SPECIALE ELEZIONI | Alle 12 l’affluenza è al 10,48%. Santelli non vota: è residente a Roma Affluenza in aumento di circa due punti rispetto alle ultime elezioni regionali. Il dato più alto si registra nelle sezioni del Catanzarese con l’11,76%. I candidati si sono recati alle urne nelle rispettive sedi di residenza. Manca all’appello la candidata di centrodestra, che non può votare perché non residente in Calabria

LAMEZIA TERME Poco meno di due milioni di calabresi sono chiamati alle urne per scegliere il nuovo governatore della Regione e rinnovare l’assemblea legislativa (qui tutte le liste e circoscrizioni e le indicazioni per il voto).

Le sezioni scrutinate sono in tutto 404. L’affluenza in aumento di circa 2 punti percentuali rispetto alle passate elezioni regionali. Il dato del ministero dell’Interno vede un’affluenza del 10,48% in Calabria contro l’8,85% del turno passato. Affluenza al 23% in Emilia.

I candidati governatore si sono recati tutti ai seggi nelle rispettive sedi di residenza. Manca all’appello Jole Santelli, residente a Roma.

Il dato definitivo delle 80 sezioni del capoluogo corrisponde ad un’affluenza del 11,76% (alle consultazioni precedenti 9,03%) registrando la percentuale più alta tra le province. Nella città, invece, la percentuale registrata è del 14,97%.

Seguono poi le altre: nelle 97 sezioni di Reggio Calabria l’affluenza è al 10,17% (precedente 8,31%); a Cosenza, su 150 sezioni per un’affluenza del 10,50% (9,40%); a Crotone 27 sezioni 9,79% (8,07%) e infine Vibo col 9,06% (8,23%) su 50 sezioni. Interessante anche il dato di Corigliano Rossano, dove su 69.094 votanti hanno votato in 6.247, pari al 9,04%