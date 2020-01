REGIONALI 2020 | Santelli “vola” alla presidenza della Calabria- I DATI UFFICIALI Oltre 25 punti percentuali il distacco della candidata del centrodestra rispetto a Pippo Callipo. Lotta tra Aiello e Tansi per superare la soglia di sbarramento. Nel Reggino l’esponente azzurra è sopra il 65 per cento

CATANZARO Oltre venticinque punti percentuali di distacco. Jole Santelli sta “volando” rispetto al suo principale competitor Pippo Callipo. Così anche dai dati ufficiali scrutinati e raccolti dalla centrale del Ministero dell’Interno, arriva la conferma della marcia trionfale che sta portando la candidata del centrodestra ad essere incoronata prima donna governatore della Calabria. Il responso delle urne – dopo le proiezioni degli exit poll – sta restituendo un dato incontrovertibile. La parlamentare azzurra – con le sue sei liste in appoggio (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Iole Santelli Presidente, Unione di centro e Casa delle libertà) – è al 55,38 % dei voti scrutinati contro il 30,22% di Pippo Callipo con le tre liste a supporto (Pd, Io resto in Calabria e Democratici progressisti). A 2.251 sezioni scrutinate su 2.420 infatti emerge in modo ancor più limpido il distacco siderale tra i due schieramenti. Staccando di tanto gli altri competitori che viaggiano al di sotto di quota 8 per cento, la soglia fatidica per mandare nel parlamentino calabrese proprio rappresentati.

In particolare Francesco Aiello sorretto da due liste – quella del Movimento 5 Stelle e quella del candidato presidente (Calabria Civica-Aiello Presidente) – ha totalizzato il 7,29%. Mentre Carlo Tansi supportato da tre liste – Tesoro di Calabria, Calabria libera e Calabria pulita – è al 7,11%.

Scorrendo i numeri emerge che Jole Santelli ha ottenuto 410.763 consensi, mentre Pippo Callipo è a 224.108 voti. Segue Francesco Aiello a 54.035 ed infine Carlo Tansi a 52.764.

IL DATO PER CIRCOSCRIZIONE A spingere in modo più consistente l’ex sottosegretaria alla Giustizia ed attuale vice presidente della commissione parlamentare Antimafia il dato della circoscrizione Sud che si riferisce alla provincia di Reggio Calabria. Qui, quando mancano poche decine di sezioni, Santelli è al 65,25% con il 25,46% di Callipo. In questa area della Calabria gli altri due competitori viaggiano decisamente a quote basse: Francesco Aiello al 5,6% e Carlo Tansi a 3,65%. Ma anche la circoscrizione Centro – quella che raccoglie i dati delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo – garantisce una larga maggioranza alla Santelli. Qui il dato è pari al 52,13% contro il 33,61% di Callipo. Mentre il professore dell’Unical sta ottenendo un 8,23% dei consensi contro il 6,03 di Tansi.

Infine nella circoscrizione Nord – che racchiude la provincia di Cosenza – l’esponente azzurra è sopra la soglia del 50% (per l’esattezza 50,36%) contro il 30,79% del candidato del centrosinistra. Qui si registra il miglior dato di Carlo Tansi e delle sue liste (11,12%) che proietta l’ex capo della protezione civile calabrese ben oltre la soglia di sbarramento superando il candidato dei 5 Stelle e dell’altra lista civica “ferma” al 7,73%.