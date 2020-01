REGIONALI 2020 | I numeri dei candidati del M5S Pentastellati al 7,30 (parziali) non superano lo sbarramento. Soltanto nella circoscrizione sud i conteggi sono definitivi

CATANZARO Al 7,30% si sta assestando la colazione dei 5stelle con le due le liste a supporto, quella del M5S e Calabria Civica con candidato alla presidenza, Francesco Aiello. Nei dati di lista e dei candidati, a circoscrizione sud ormai chiusa, ballano ancora una ventina di sezioni fra quelle centro e nord. Ecco le preferenze nel dettaglio al momento. I pentastellati al momento non superano lo sbarramento dell’8%: non scatta il seggio in Consiglio regionale.