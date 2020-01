Ecco il nuovo consiglio regionale. Undici riconferme, fuori Gentile e tre “transfughi” Sei consiglieri a Forza Italia, cinque al Pd, quattro alla Lega. Emorragia di voti (e niente seggio) per il settimo tentativo del consigliere cosentino. Bocciati anche i cambi di casacca di Scalzo, D’Acri e Sergio. Ce la fa Neri. Irto il più votato davanti a Gallo. Nei dem cosentini Bevacqua supera Guccione Condividi su







LAMEZIA TERME Ecco la prima ipotesi del nuovo Consiglio regionale. Estrapolando i nominativi dagli ultimi dati rilasciati dal Ministero dell’Interno – quando mancano ancora rispettivamente 74 e 99 nelle circoscrizioni nord e centro, mentre la circoscrizione Sud è chiusa – la composizione della massima assise regionale potrebbe essere la seguente, considerando i 31 seggi disponibili.

Con Jole Santelli a sedere sullo scranno più “alto”, dovrebbero essere sei i consiglieri in quota Forza Italia, ovvero Gianluca Gallo (12.053), Antonio De Caprio (3.782), Domenico Tallini (8.009), Giovanni Arruzzolo (8.649), Domenico Giannetta (6.483); quattro assegnati alla Lega con Pietro Santo Molinaro (5.613), Pietro Raso (4.708), Filippo Mancuso (6.456), Clotilde Minasi (2.288); altri quattro se li aggiudica Fratelli d’Italia con Luca Morrone (8.110), Filippo Maria Pietropaolo (4.160), Domenico Creazzo (8.033), Giuseppe Neri (7.378, consigliere regionale di centrosinistra nella precedente legislatura). Due, ancora toccano all’Udc, Giuseppe Graziano (4.877) e Nicola Paris (6.058), due alla Casa delle Libertà i cui seggi toccherebbero a Sinibaldo Esposito (10.281) e Giacomo Pietro Crinò (4.222) e due alla lista Jole Santelli Presidente presente con Pierluigi Caputo (5.775) e Vito Pitaro (5.024).

All’opposizione con Pippo Callipo ed a rappresentanza della lista Io resto in Calabria trovano posto in 3 a Palazzo Campanella Francesco Pitaro (3.717), Marcello Anastasi (1.072) e Graziano Di Natale (4.752).

Al Pd, ancora, sono assegnati 5 seggi occupati da Domenico Bevacqua (7.521), Carlo Guccione (6.263), Libero Notarangelo (6.045), Luigi Tassone (5.351), Nicola Irto (12.568) e due ai Democratici e Progressisti con Giuseppe Aieta (7.454) e Flora Sculco (6.043).

FUORI GENTILE E TRE TRANSFUGHI Resterebbero fuori, sempre stando al dato parziale e suscettibile di modifiche, signori delle preferenze come Pino Gentile, con oltre 7.600 voti (comunque in grosso calo rispetto alle “solite” performance) e Tonino Scalzo (che si candidava nell’Udc, dopo un cambio di casacca). È andata male anche agli altri transfughi Mauro D’Acri e Franco Sergio, entrambi ex della maggioranza di Oliverio e transitati nella lista Jole Santelli presidente.