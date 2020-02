Spiagge a misura di bimbo, Calabria al primo posto Diciotto le località marine premiate. Sono in tutto 144 i comuni italiani, spagnoli e quest’anno anche romeni insigniti della ‘Bandiera verde’ dei pediatri 2020.

LAMEZIA TERME La Calabria in vetta nella classifica delle “Bandiere Verdi”, riconoscimento assegnato alle località marine a misura di bambino. 18 i “vessilli” conquistati: Bianco (RC), Bova Marina (Reggio Calabria), Bovalino (Reggio Calabria), Capo Vaticano (Vibo Valentia), Cariati (Cosenza), Cirò Marina-Punta Alice (Crotone), Isola Capo Rizzuto (Crotone), Locri (Reggio Calabria), Torre Melissa (Crotone), Mirto Crosia-Pietrapaola (Cosenza), Nicotera (Vibo), Palmi (Reggio Calabria), Praia a Mare (Cosenza), Roccella Jonica (Reggio), Santa Caterina dello Jonio Marina (Catanzaro), Siderno (Reggio Calabria), Soverato (Catanzaro) e Squillace (Catanzaro).

Dopo la Calabria, salgono sul podio Sicilia e Sardegna (a pari merito al secondo posto) con 16 bandiere verdi conquistate, segue al terzo posto la Puglia con 13. Le regole per ottenere il riconoscimento prevedono: Acqua limpida e bassa vicino alla riva; sabbia per torri e castelli; bagnini e scialuppe di salvataggio; giochi; spazi per cambiare il pannolino o allattare; gelaterie vicine; locali per l’aperitivo e ristoranti. La cerimonia di consegna si terrà sabato 27 giugno ad Alba Adriatica.