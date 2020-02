«Ora gioco di squadra per ridare fiducia alla Calabria» – VIDEO Wanda Ferro festeggia la proclamazione di Jole Santelli. E chiede spazio per Fratelli d’Italia nella giunta Condividi su







CATANZARO «Una giornata importante, ora c’è la volontà di allestire una squadra compatta e qualificata e mettere in campo una politica che deve ridare fiducia ai calabresi. Ci aspettano grandi sfide e grandi temi da affrontare attraverso i migliori esponenti che dovranno affiancare Jole Santelli, a partire ovviamente da Fratelli d’Italia, che chiede pari dignità rispetto a quello che abbiamo rappresentato, essendo l’unico partito davvero cresciuto in Calabria». Così Wanda Ferro, parlamentare di Fratelli d’Italia e commissario regionale del partito in Calabria. È il giorno della proclamazione del nuovo governatore della Calabria e accanto a Jole Santelli non mancano i sostenitori del centrodestra che andrà a formare il nuovo governo della regione.



«Tra le priorità da affrontare, la burocrazia, – ha detto Ferro – una burocrazia che sia snella e agile e che renda la Regione sempre più vicina ai cittadini nelle risposte, e poi ovviamente temi importanti come sanità, infrastrutture, lavoro e i temi che riguardano lo sviluppo della Calabria per vocazione, come agricoltura e turismo. Ci sarà da fare un gioco di squadra, anche in Parlamento abbiamo contribuito al famoso Piano per il Sud che non dovrà essere solo uno slogan di un governo che spesso annuncia ma fa poco ma che dovrà essere concretezza nelle opere e nell’utilizzo delle tante risorse che possano cambiare la Calabria». (a.cant.)