Il generale dei Carabinieri Carmelo Burgio in Calabria: «Qui situazioni di particolare complessità» Nel corso delle due giornate in Calabria ha incontrato le principali autorità del capoluogo calabrese e ha visitato i carabinieri del Gruppo di Lamezia e lo Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori di Vibo Valentia

CATANZARO Il generale di corpo d’armata dei Carabinieri Carmelo Burgio, dal 17 gennaio 2020 comandante del comando interregionale Carabinieri “Culqualber” di Messina da cui dipendono i Comandi Legione Carabinieri della Calabria e della Sicilia, ha visitato, nelle giornate di ieri e oggi, la Legione Carabinieri Calabria. Il Generale Burgio – spiega una nota dell’Arma – è stato ricevuto nella sede del Comando Legione Calabria, a Catanzaro, dal Comandante della Legione, Generale di Brigata Andrea Paterna e, come primo atto, ha rivolto un indirizzo di saluto ai Comandanti Provinciali di Catanzaro, Reggio Calabria, Crotone, Cosenza e Vibo Valentia, a una rappresentanza di ufficiali, marescialli, brigadieri, Appuntati e Carabinieri in servizio in tutto il territorio regionale, ai vertici dei Carabinieri Forestali e agli Organismi di rappresentanza regionale dell’Arma (Comitato di Base di Rappresentanza). All’incontro ha partecipato anche una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Carabinieri Forestali di Catanzaro. Burgio ha espresso il proprio apprezzamento ai Carabinieri della Calabria per i risultati conseguiti, «in un territorio – ha spiegato – caratterizzato da situazioni di particolare complessità che richiedono il costante impegno dell’Istituzione su più fronti, con particolare riferimento alla azione di contrasto alla criminalità organizzata». Nel corso delle due giornate in Calabria, il generale Burgio ha incontrato le principali autorità del capoluogo calabrese e ha visitato, oltre al complesso di via Marafioti, sede del Comando Legione Carabinieri Calabria e del comando provinciale Carabinieri di Catanzaro, anche il Gruppo Carabinieri di Lamezia Terme e lo Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori di Vibo Valentia.