OPERAZIONE EYPHEMOS | Arrestato il neoconsigliere regionale Creazzo, indagato il senatore Siclari L’esponente di Fratelli d’Italia è finito ai domiciliari. Coinvolto nell’operazione anche il parlamentare di Forza Italia, il cui fratello, sindaco di Villa San Giovanni, era finito in un’operazione della Dda di Reggio a dicembre

REGGIO CALABRIA Tra le persone coinvolte nell’operazione “Eyphemos” ci sarebbero alcuni politici risultati legati al clan satellite degli Alvaro.

Il primo nome di spicco è quello del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Domenico Creazzo che alle ultime regionali ha fatto incetta di voti, circa 8mila. Creazzo, transitato nella fase pre elettorale dal Pd a Fratelli d’Italia, è finito ai domiciliari. Ma la distrettuale reggina che coordina l’indagine avrebbe chiesto l’autorizzazione a procedere anche per un parlamentare reggino.

Il consigliere regionale nonché sindaco di Sant’Eufemia d’Aspromonte e vice presidente del Parco d’Aspromonte è accusato di scambio elettorale politico-mafioso. Di lui, nelle trattative seguite alla tornata regionale dello scorso 26 gennaio, si era parlato come papabile nuovo presidente del consiglio regionale.

L’AIUTO DEL FRATELLO Secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe coltivato e realizzato il progetto di candidarsi e vincere le elezioni regionali scorse. Per questo si sarebbe rivolto alla ‘ndrangheta ed in particolare a Domenico Laurendi (esponente della cosca aspromontana), prima attraverso il fratello del sindaco Antonino e poi direttamente. Gli inquirenti avrebbero accertato che sia il fratello che lo stesso sindaco sarebbero stati in grado di procacciare voti in cambio di favori e utilità. Grazie alle aderenze con figure apicali della cosca Alvaro.

INDAGATO SICLARI È indagato – secondo quanto riporta il Fatto Quotidiano – anche il senatore di Forza Italia Marco Siclari, fratello del sindaco di Villa San Giovanni, a dicembre coinvolto in un’inchiesta della Procura di Reggio Calabria. Nei confronti del senatore Siclari, la Dda ha chiesto al Parlamento l’autorizzazione a procedere.