«Primo paziente positivo al Coronavirus a Cetraro» L’annuncio della presidente Santelli sul caso sospetto di un cittadino dal Lodigiano: «È asintomatico. Si attende l’esito del test da parte dell’Istituto superiore di Sanità»

CETRARO «Un primo caso sospetto di Covid 19 si è registrato oggi a Cetraro. Si tratta di una persona proveniente da uno dei Comuni della “zona rossa” del Lodigiano, già sottoposto sin dal suo arrivo in Calabria a isolamento domiciliare». Lo afferma, in una nota diffusa dall’ufficio di presidenza, il governatore della Calabria Jole Santelli. «Il paziente è asintomatico – sottolinea – e si attende l’esito del test di conferma da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. Sono in contatto con il ministero della Salute per il monitoraggio del caso e l’applicazione del protocollo sanitario indicato dalle linee guida nazionali».