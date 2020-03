Due nuovi casi di contagio a Reggio Calabria. In quarantena 14 persone Sono 11 in totale i pazienti positivi in Calabria. In serata è attesa la conferma dall’Istituto superiore di Sanità. Il direttore dell’istituto diagnostico dove lavora una delle due persone risultate positive: «Abbiamo già adottato tutte le misure precauzionali»

di Fabio Papalia

REGGIO CALABRIA Un dipendente del noto istituto diagnostico “De Blasi” di Reggio Calabria è risultato positivo al Coronavirus. Si tratta di un addetto alle pulizie che già da 10 giorni non stava andando a lavorare. La notizia è stata confermata dal direttore dell’Istituto, dott. Eduardo Lamberti Castronuovo, il quale parlando col Corriere della Calabria ha spiegato che «abbiamo già messo in atto tutto ciò che è necessario a livello di prevenzione. Abbiamo messo in quarantena 14 dipendenti che hanno avuto un rapporto fugace sulla base del primo tampone, senza neanche attendere l’esito di un secondo tampone che è atteso in serata». Il paziente, che ha un po’ di febbre, è ricoverato presso il Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria.

Proprio dal Gom è arrivata, nel primo pomeriggio, la notizia che i casi di pazienti positivi accertati in giornata sono due. Ed entrambi «presentano condizioni cliniche discrete e, in atto, non necessitano di alcun supporto respiratorio».

Nella giornata di oggi – prosegue la nota – sono stati sottoposti a indagini microbiologiche altri 14 soggetti, tutti risultati negativi.

Ad oggi presso la UOC di Microbiologia e Virologia sono stati sottoposti a screening microbiologico 69 persone per complessivi 136 tamponi, con riscontro di 3 soggetti positivi. In totale, dopo l’emersione dei nuovi casi a Reggio Calabria, sono 11 i casi positivi registrati nella regione su un totale di oltre 200 tamponi effettuati.