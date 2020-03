Rottura condotta Sorical nel catanzarese, si lavorerà anche di notte – VIDEO Si procederà alla sostituzione di una intera tratta della condotta. In arrivo sul posto squadre con fari e fotoelettriche per consentire di procedere anche nelle ore notturne

CATANZARO E’ complessa la riparazione in corso lungo la condotta DN 700 mm che trasporta l’acqua grezza dall’invaso del Passante all’impianto di potabilizzazione di Santa Domenica, posto al servizio di una parte rilevante della Città di Catanzaro e di numerosi altri centri della Costa jonica catanzarese. Attualmente sono in fase di ultimazione gli scavi per mettere a nudo la condotta nel punto della rottura e per una lunghezza di sicurezza ai lati della rottura stessa. Si procederà alla sostituzione di una intera tratta della condotta ammalorata attingendo agli stock dell’azienda. Sono in arrivo sul posto squadre con fari e fotoelettriche per consentire di procedere anche nelle ore notturne. Due squadre di saldatori procederanno alla saldatura delle sezioni di tubo sui due lati per accelerare i tempi. Si valuta che i lavori procederanno per parte della notte e che nelle prime ore del mattino di domani l’erogazione dall’impianto di Santa Domenica possa riprendere a pieno regime.