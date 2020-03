Bomba a Lamezia, l’esplosione sotto casa di un uomo con precedenti penali Al vaglio dei carabinieri le telecamere della zona. Danni al portoncino e alla finestra di casa di un soggetto con una condanna a 8 anni e 4 mesi. Secondo l’accusa sarebbe legato al clan Giampà

LAMEZIA TERME Un boato a pochi minuti dalla mezzanotte in via Lanzino, traversa della grossa arteria stradale di via del Progresso a Lamezia Terme. Sul posto in pochi minuti intervengono i Vigili del fuoco e i carabinieri. Si tratta, scoprono, di un “cipollotto” artigianale piazzato davanti a un circolo ricreativo. Non ha fatto danni se non al portone e ad una finestra del piano superiore di una palazzina in cui si trova un circolo ricreativo. Qui abita una persona, che gestisce anche il circolo, condannata lo scorso 3 giugno, in primo grado con rito abbreviato, a 8 anni e 4 mesi di reclusione nell’ambito del procedimento “Filo rosso” istruito dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro che ha coordinato le indagini della Polizia di Stato. Secondo l’accusa gli imputati sarebbero legati alla cosca Giampà e avrebbero portato a compimento una serie di vessazioni e intimidazioni nei confronti degli imprenditori lametini. I carabinieri, dopo l’esplosione della scorsa notte, non lasciano nulla intentato nelle proprie indagini e stanno cercando di acquisire più materiale possibile, compresi i filmati delle telecamere della zona, per rintracciare gli autori dell’esplosione. Molto rumore e nessun danno. Forse un messaggio? (ale. tru.)