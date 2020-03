Rogliano, altri 4 amministratori positivi al Coronavirus Sono in tutto 8 le persone contagiate nel comune del Savuto già chiuso dal presidente Jole Santelli. Il sindaco è attualmente ricoverato all’Annunziata. Oltre a lui sono infetti anche il vicesindaco due assessori ed un consigliere

ROGLIANO Sale il numeri di contagi per Coronavirus a Rogliano. Nella città in provincia di Cosenza che insieme a San Lucido e Santo Stefano di Rogliano è stata “chiusa” dal presidente Jole Santelli proprio per il rischio di un focolaio attivo, sono risultati positivi al tampone altre quattro persone. È attualmente ricoverato all’Annunziata di Cosenza, il sindaco Giovanni Altomare, ma proprio a causa dello stretto contatto avuto in queste settimane con i suoi componenti di giunta sono risultati positivi al tampone anche il vicesindaco Ferdinando Sicilia, l’assessore Francesco Altomare ed la collega Antonietta Russo oltre che al consigliere Antonio Simarco. La conferma della positività al virus è stata confermata dalla stessa amministrazione che ha anche invitato tutti i cittadini roglianesi, anche alla luce del numero crescente di contatti a rispettare ancora di più le disposizioni normative per contenere il propagarsi dell’infezione. «La loro positività deve indurre ancora di più i roglianesi tutti a rispettare le norme indispensabili per combattere questo “nemico” invisibile e subdolo – scrive l’amministrazione -. I componenti dell’amministrazione stanno seguendo tutti i protocolli sanitari previsti dall’azienda ospedaliera e si auspicano di ritornare al più presto a lavorare per il bene della comunità». Il numero dei contagiati a Rogliano sale dunque 8 persone. (mi.pr.)