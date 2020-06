D’Ippolito: «Doppi stipendi dei manager regionali, ecco i più pagati» – VIDEO

LAMEZIA TERME «Sapevate che i massimi dirigenti della Regione Calabria percepiscono il doppio stipendio? E’ una cosa che accade da 25 anni grazie ad una piccola “legge trucchetto”». E’ questa la denuncia di Giuseppe D’Ippolito, parlamentare calabrese del Movimento 5 Stelle, attraverso un video pubblicato sul proprio account Facebook. «Lo stipendio di un dirigente – racconta – si compone di quattro parti: quello tabellare, l’indennità di posizione, la retribuzione a risultato e la tredicesima. La Regione Calabria avrebbe potuto adottare un contratto nazionale uguale dunque per tutti e invece no, ha optato in passato per un “contratto speciale”».

«E in Calabria, e solo in Calabria – denuncia ancora D’Ippolito – il 13 maggio del 1996 sono state approvate due leggi, la n.7 e la n.8 che riportanto “Al Segretario Generale ed al Direttore Generale(…) compete il trattamento economico (…) aumentato di una ulteriore indennità».

D’Ippolito poi fa un lungo elenco di dirigenti regionali : «C’è chi – spiega – in passato anche guadagnato fino a 230 mila euro lordi come Priolo, Eugenio Montilla con oltre 160mila euro, Gianclaudio Festa con oltre 140mila, Carmelo Barbaro e così via. Questi dirigenti faranno mai gli interessi dei cittadini? E’ un caso che da anni in Calabria governino sempre gli stessi?».

Oltre i VITALIZI c'è di più! Guardate che porcata che ho scoperto. I dirigenti di vertice della Regione Calabria prendono il DOPPIO STIPENDIO. Dalle nostre tasse alle loro tasche! Non ci credete? Guardate e condividete! Pubblicato da Giuseppe d'Ippolito su Lunedì 8 giugno 2020