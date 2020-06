Operazione anti ‘ndrangheta in Trentino, coinvolte 20 persone

TRENTO Dalle prime ore della notte è in corso un’operazione della Polizia di Stato di Trento, denominata “Freeland”, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia presso la locale Procura della Repubblica, contro la ‘ndrangheta in Trentino Alto Adige. Le indagini dei poliziotti della squadra mobile hanno portato a numerosi arresti per i reati di associazione mafiosa, estorsione, sequestro di persona, illecita vendita di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi, bancarotta fraudolenta, contraffazione di documenti e favoreggiamento. Si conterebbero in tutto 20 arresti non soltanto in Trentino, ma anche in Calabria e altre regioni. Ulteriori aggiornamenti verranno resi durante la conferenza stampa della Procura nel corso della mattinata.