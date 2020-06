Eurispes apre una nuova sede anche in Calabria

Eurispes, proseguendo nell’opera di proiezione sul territorio della propria attività istituzionale, ha deciso di aprire una sede regionale in Calabria. «La nuova sede – scrivono in una nota – così come quelle già operative in Piemonte, Sardegna, Sicilia e Campania, avrà il compito di osservare e interpretare l’evoluzione delle diverse problematiche politiche, economiche e sociali della Regione, con l’obiettivo di coglierne e interpretarne i punti di forza e di fragilità e proporre, nello stesso tempo, idee e possibili soluzioni. A dirigere la nuova sede regionale è stato chiamato il Dott. Maurizio Lovecchio, docente ed esperto di pianificazione e gestione del territorio».