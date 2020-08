Giffoni Film Festival, in Calabria sette antenne del network “Ang inRadio” Il progetto coinvolgerà in tutto 1743 ragazzi. Il dg De Maio: «Abbiamo deciso di rifinanziare il progetto radio. I giovani hanno risposto bene allo stimolo di fare rete e promuovere iniziative di solidarietà e di scambio culturale» Stampa articolo

ROMA Sono stati presentati al Giffoni Film Festival i risultati del bando 2020 del network Ang inRadio, durante la masterclass tenuta da Domenico De Maio, direttore generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani. In totale sono stati finanziati 100 presidi digitali che trasmetteranno da 40 province presenti in 18 regioni. Presente anche la Calabria con un totale di 7 antenne. Tra le più rappresentate c’è invece la Campania con 30, poi Puglia (13), Lombardia (9), Sicilia (8) ed Emilia Romagna (7).

Il progetto – che ha l’obiettivo di promuovere l’utilizzo di strumenti digitali, valorizzare modelli positivi, amplificare le iniziative dell’Agenzia legate alle politiche giovanili, informare e ascoltare i giovani – coinvolgerà in tutto 1743 ragazzi che si dividono in 1030 di età compresa tra i 18/25 e 713 nella fascia 25/30.

«Dopo l’esperienza positiva dello scorso anno – afferma il dg De Maio – abbiamo deciso di rifinanziare il progetto radio. I giovani hanno risposto bene allo stimolo di fare rete e promuovere iniziative di solidarietà e di scambio culturale. Adesso con 100 ‘presidi’ dell’Agenzia sul territorio saremo in grado di avere impatto su 1 milione di giovani e potenzialmente 2 milioni di utenti».