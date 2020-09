Carabinieri, quattro nuovi comandanti per la Provinciale di Catanzaro Presentati il tenente colonnello Molinari, che guiderà il gruppo di Lamezia Terme, il maggiore Bruscia, che guiderà la Compagnia lametina, il nuovo comandante a Soverato Cipriano, e Felicia Basilicata, nuova comandante del Nucleo operativo e radiomobile del capoluogo Stampa articolo

CATANZARO Il Gruppo e la Compagnia Carabinieri di Lamezia Terme, la Compagnia di Soverato e il Nucleo Radiomobile di Catanzaro hanno nuovi comandanti che sono stati presentati oggi nel corso di una breve conferenza stampa nel Comando Legione Carabinieri di Catanzaro. I nuovi “acquisti” dei quali di fregia il Comando provinciale di Catanzaro, guidato dal colonnello Antonio Montanaro, hanno esperienze solide e curriculum di tutto rispetto.

GRUPPO LAMEZIA Il tenente colonnello Sergio Molinari comanderà il Gruppo Carabinieri di Lamezia Terme, arriva dall’Ufficio Bilancio del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, operando nella branca finanziaria dello Stato Maggiore. Prima è stato comandante del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri Milano Porta Monforte e comandante della Compagnia Carabinieri di Sassari. Molinari ha affermato di «sentire forte la responsabilità l’orgoglio di essere arrivato in questa terra». «Metterò tutto il mio impegno a favore della popolazione e della legalità», ha detto .

COMPAGNIA LAMEZIA Il maggiore Christian Bruscia, dal 07 settembre 2020, ha assunto l’incarico di comandante della compagnia carabinieri di Lamezia Terme. L’ufficiale per dieci anni ha avuto incarichi operativi di comando all’interno della Seconda Brigata Mobile carabinieri svolgendo servizio presso il 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania” e il Gis (Gruppo d’Intervento Speciale) prendendo parte ad attività operative in Italia e all’estero.

Ha preso parte alla missione Isaf in Afghanistan ed è stato responsabile della scorta e della sicurezza delle Ambasciate Italiane a Baghdad e a Tripoli, mentre in Niger, nell’ambito della missione Misin, si è occupato della formazione del reparto di controterrorismo della Guardia Nazionale del Niger. Del grosso impegno che lo attende a Lamezia si dice convinto e consapevole.

COMPAGNIA SOVERATO Il nuovo comandante della Compagnia di Soverato si chiama Luigi Cipriano, Ha prestato servizio nell’Organizzazione Mobile quale Comandante di Plotone presso il 6° Battaglione Carabinieri Toscana, dove ha avuto l’opportunità di coordinare e dirigere l’ordine Pubblico in occasione di particolari eventi. Nel 2016 nell’ambito dell’Organizzazione Territoriale ha ricoperto l’incarico di Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ragusa e successivamente analogo incarico presso la Compagnia Carabinieri di Torre Annunziata. Cipriano, 30enne, si è detto onorato del trasferimento in Calabria che lui stesso aveva chiesto. «Spero di far bene», ha aggiunto .

NUCLEO RADIOMOBILE CATANZARO Il nuovo comandante del Nucleo operativo e radiomobile di Catanzaro è anche la più giovane dei nuovi acquisti dell’Arma in Calabria. Si chiama Felicia Basilicata e ha 27 anni. È laureata in giurisprudenza ed è stata Comandante di plotone allievi carabinieri nella scuola allievi carabinieri di Campobasso. Anche da parte sua c’è il massimo impegno per l’incarico che l’attende. (ale. tru.)