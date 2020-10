“Impennata” nel Cosentino, 8 nuovi contagi: “focolaio” a Rota Greca Quattro casi registrati nel piccolo centro: si tratta di un nucleo familiare. Partita la ricostruzione della catena epidemiologica Stampa articolo

COSENZA Improvvisa impennata di contagi in provincia di Cosenza. Nelle ultime ore sono stati registrati 8 nuovi casi, con un focolaio a Rota Greca. Sulla pagina facebook del Comune di Rota Greca un post informa la cittadinanza che «è stato appena comunicato al sindaco l’accertamento di 4 casi Covid-19 a Rota Greca. Trattasi di un nucleo familiare e nei confronti si sta già procedendo con l’emissione di ordinanza di messa in quarantena. In ogni caso – fanno sapere dal Comune del Cosentino – con i responsabili Asp stiamo già procedendo a ricostruire la catena epidemiologica. Alla famiglia la nostra vicinanza e l’augurio di una pronta guarigione. Si invita tutta la cittadinanza a mantenere la calma, senza allarmismi, ad utilizzare mascherine e a rispettare le distanze di sicurezza, nonché ad evitare assembramenti. Sono in corso ulteriori altri accertamenti!. Un altro caso positivo è stato registrato a Montalto (appartiene a focolaio noto) e tre sono con indagine in corso.