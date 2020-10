L’ultimo omaggio a Jole Santelli. «Politico e donna unica nel suo genere» Alla camera ardente della governatrice è unanime il coro di commiato. Tallini: «Avevi il senso della squadra, ma sapevi che le decisioni più importanti vanno sapute prendere da soli». Spirlì: «Jole ha sempre raccontato la Calabria bella». Abramo: «La ricorderò come una guerriera». Stampa articolo

Condividi su









CATANZARO La Cittadella regionale osserva dall’alto, in silenzio, il mare di gente arrivata ad omaggiare chi, fino a ieri, teneva salde in mano le chiavi di casa. E in silenzio ascolta le voci di chi, a nome di tanti, ha voluto rivolgere un ultimo saluto a Jole Santelli. Tra questi il presidente del Consiglio regionale Tallini e il Vice-governatore Spirlì, ai quali spetta in qualche modo il compito di guidare questa transizione, quella di oggi e quella (politica) dei giorni che verranno. Ma a ben vedere sono tante, dal palco o dalla platea, le voci che senza colori di sorta, almeno per oggi, hanno voluto ricordare una «politica unica nel suo genere».

«AVEVI IL SENSO DELLA SQUADRA» A prendere la parola è Domenico Tallini, che ricorda i lavori a stretto contatto tra gli organi legislativo ed esecutivo della Regione in questi mesi: «Volevi tutti i consiglieri regionali accanto a te – anche quelli di opposizione – perché avevi il senso della squadra, anche se sapevi che le decisioni più importanti vanno assunte in solitudine, quella che accompagna tutti coloro che hanno grandi responsabilità. Nel darti l’ultimo saluto – dice Tallini visibilmente commosso – in nome del Consiglio regionale voglio dirti che questi otto mesi valgono quanto un-intera legislatura nella quale hai saputo dimostrare che la Calabria può cambiare; che non è la terra delle cronache nere, ma la perla del Mediterraneo fatta di donne e uomini che non si arrendono».

«LA RICORDERO’ COME UNA GUERRIERA» Profondo anche il ricordo del sindaco del capoluogo, Sergio Abramo: «Voglio ringraziarla per averci insegnato cos’è il coraggio e per averci regalato un sorriso, anche quando magari non aveva nessun motivo per sorridere. Per averci fatto capire che non bisogna mai arrendere, nemmeno davanti alle difficoltà più ardue. La ricorderò come una guerriera».



«LA SALUTIAMO COL SORRISO» Dopo il commosso omaggio di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, è stata la volta di Nino Spirlì. «Jole ha preso il libro dei linguaggi politici ed ha strappato le pagine più brutte, entrando nel palazzo e sfondando le porte consentendo a tutti i calabresi di entrare». Il Vice ricorda l’azione politica della governatrice e il saper essere un politico unico nel suo genere. «Jole rimane in questo palazzo perché il linguaggio che lei ha portato in Cittadella resta e non darà spazio ad altri linguaggi. Mai più».

«Jole – aggiunge – ha sempre raccontato la Calabria bella: dei calabresi, non delle cronache sui calabresi. Ha amato questo terra tanto che da questa terra non se ne andrà mai. Ha dato spazio a questa giunta all’omosessualità maschile e femminile senza ostentarla. Non c’è mai stato un politico come lei». (f.d.)