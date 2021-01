Catanzaro chiama Messi. «Il giallorosso ti dona» Ironia social del club giallorosso. Sul canale ufficiale twitter, il Catanzaro lancia un messaggio al campione argentino in scadenza di contratto. Stampa articolo

CATANZARO «Leo, ma lo sai che questi colori ti donano proprio?». Catanzaro chiama Messi in un tweet chiaramente ironico lanciato dalla società giallorossa al campione argentino del Barça in scadenza di contratto ed ora libero di trattare con un altro club. Sul numero 10 del Barcellona è forte l’interesse di Manchester City e Psg, ma non è neanche esclusa la permanenza nel club Blaugrana in caso di ritorno del presidente Laporta.

Nella foto, in aggiunta al post, Messi esulta dopo un gol con il club catalano ed indossa un completo che ricorda (e molto) quello del club calabrese. Tanto basta per lanciare un messaggio a Messi. Della serie, se dovessi aver bisogno di stimoli e se volessi davvero impegnarti in una nuova sfida, Catanzaro ti accoglierebbe volentieri. E ci mancherebbe…