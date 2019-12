All’Annunziata di Cosenza canti e doni per i bambini del reparto di Pediatria Si ripete la tradizionale iniziativa insieme al Coro Polifonico “Mater Dei” nel nosocomio brutio. Per il direttore Sperlì: «un appuntamento tradizionale e importante»

COSENZA Anche quest’anno il Natale è arrivato in musica, nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Annunziata di Cosenza. Il Coro Polifonico “Mater Dei” ha intonato i tradizionali canti di Natale, coinvolgendo i bambini nelle note più emozionanti dell’anno, in un ’atmosfera di gioia e allegria per condividere insieme ai genitori e all’equipe del reparto di Pediatria, una festa di grande speranza e attese. E nel reparto diretto dal dr. Domenico Sperlì oltre alle note sono arrivati anche doni per i bambini e tanti libri che andranno ad arricchire la biblioteca per i piccoli ospiti dell’Annunziata. «E’ un’iniziativa – ha detto il direttore del reparto – che è diventata un appuntamento tradizionale, importante nei percorsi di cura dei piccoli pazienti. Oltre agli aspetti prettamente clinico-sanitari dobbiamo preoccuparci di creare momenti come questi, indispensabili per offrire un ambiente sereno e familiare, non solo per i bambini ma anche per gli stessi genitori, per aiutare il nucleo familiare ad affrontare la degenza ospedaliera soprattutto in un periodo particolare come quello natalizio». All’iniziativa di oggi erano presenti le associazioni di volontariato che ogni giorno, nel reparto di Pediatria svolgono attività ludico-didattica.