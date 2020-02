Un francobollo per il 30° anniversario della fondazione Telethon La tiratura sarà di trecentomila esemplari. Per l’occasione è stato realizzato anche un folder in formato A4 a tre ante

ROMA Poste Italiane comunica che oggi 28 febbraio 2020 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico” dedicato alla Fondazione Telethon, nel 30° anniversario di attività, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10€. La tiratura sarà di trecentomila esemplari.

Il bozzetto è stato curato del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A; la vignetta riproduce il logo della Fondazione Telethon seguito dal logo dedicato al 30° anniversario.

«Siamo l’impegno collettivo di migliaia di ricercatori, donatori, volontari, aziende – scrive Luca di Monetezemolo, presidente della Fondazione Telethon – che ci hanno consentito di offrire risposte e terapie a persone e famiglie che convivono con patologie genetiche rare e gravissime. Siamo ricerca italiana eccellente finanziata grazie a metodi di selezione rigorosi volti a valorizzare il merito per arrivare il prima possibile a risultati tangibili nella vita delle persone».

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio Postale di Roma VR. Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi, possono essere acquistati presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it. Per l’occasione è stato realizzato anche un folder in formato A4 a tre ante, contenente il francobollo singolo, una quartina di francobolli, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al costo di 15 €.