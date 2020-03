Poliambulatorio: cos’è e quali sono i vantaggi nel prenotare una prestazione sanitaria? CATANZARO Negli ultimi anni in Italia sempre più persone richiedono prestazioni mediche presso un poliambulatorio, cioè un ambulatorio medico dotato di apposite attrezzature per effettuare diagnosi, fornire le cure necessarie… Condividi su







CATANZARO Negli ultimi anni in Italia sempre più persone richiedono prestazioni mediche presso un poliambulatorio, cioè un ambulatorio medico dotato di apposite attrezzature per effettuare diagnosi, fornire le cure necessarie a malattie in diversi settori specialistici ed eventualmente praticare anche interventi chirurgici. I moderni ambulatori offrono i più innovativi servizi che comprendono diverse branchie della medicina come la chirurgia plastica, la chirurgia generale, l’otorinolaringoiatria, la cardiologia, l’ortopedia, la diabetologia, l’endocrinologia, la nutrizionistica ecc. Un esempio brillante di poliambulatorio moderno ed efficiente è il Poliambulatorio Ipazia DCC, uno dei migliori su tutto il territorio della Calabria. Per conoscere i servizi e le prestazioni del Poliambulatorio Ipazia DCC a Catanzaro, garantiti nelle più svariate aree della medicina, è sufficiente consultare il sito https://www.ipazia-dcc.it/.

Prevenire è meglio che curare: l’importanza della prevenzione

Oggi si parla sempre più di prevenzione e di gestione dei rischi per poter anticipare l’insorgenza di determinate patologie. L’Italia è un paese molto legato alla tradizione, quindi diffondere il concetto di prevenzione e sensibilizzare le persone sull’importanza di sottoporsi ad esami specifici anche in condizioni di ottima salute è risultato un po’ complesso. Tuttavia le persone stanno finalmente iniziando a dedicare maggiore attenzione alla propria salute, sottoponendosi a “revisioni” continue del proprio corpo per essere sempre in perfetta forma e prevenire determinate patologie.

Il poliambulatorio diventa quindi il luogo ideale per sottoporsi a quella che viene definita prevenzione primaria. Presso questa struttura i pazienti possono interfacciarsi con professionisti specializzati nel loro campo e capaci di fornire le cure e le terapie più idonee sulla base dei risultati degli esami effettuati e delle loro approfondite conoscenze.

Qual è la differenza tra chirurgia ambulatoriale e chirurgia tradizionale?

La chirurgia ambulatoriale prevede interventi eseguiti direttamente in ambulatorio, permettendo così al paziente di ritornare a casa in tempi brevi ed in alcuni casi addirittura in giornata senza alcun ricovero in reparto. La chirurgia tradizionale invece prevede tempi di attesa e tempi di convalescenza in ospedale più lunghi. L’intervento per la cataratta ad esempio, che fino a poco tempo veniva effettuato in reparto, oggi si può effettuare direttamente in ambulatorio così da mandare il paziente a casa in giornata come un normale “day hospital”.

La chirurgia ambulatoriale non si limita al solo intervento, ma comprende altre importanti attività come: la visita di valutazione, l’eventuale effettuazione di esami prima dell’operazione ed il controllo post operatorio se ritenuto necessario. La chirurgia ambulatoriale di fatto velocizza notevolmente l’iter burocratico e logistico di un intervento operatorio e consente al paziente di riprendere la sua vita in tempi brevi e senza particolari disturbi.

Quali sono le prestazioni offerte dal poliambulatorio?

Come già anticipato precedentemente il poliambulatorio comprende una serie ampia e variegata di prestazioni per le diverse necessità. Sempre più pazienti in poliambulatorio richiedono interventi di chirurgia plastica, che consente di “aggiustare” alcune parti del corpo così da aumentare la propria autostima e vivere meglio. Alla chirurgia plastica si affianca anche la chirurgia ricostruttiva, capace di ripristinare il viso o le parti del corpo danneggiate da incendi, incidenti o altri eventi funesti.

Una corretta alimentazione contribuisce ad essere in perfetta forma e a prevenire malattie di natura cardiologica e diabetica, perciò i poliambulatori mettono a disposizione dietologi e nutrizionisti preparati e competenti per seguire la dieta più adeguata senza scompensi nutrizionali.

Altra branchia della medicina sempre più importante è la dermatologia che studia gli inestetismi ed i problemi della pelle derivanti da età, stress, fumo, smog, aria inquinata, squilibri ormonali ecc. Prendersi cura della propria pelle contribuisce ad avere un aspetto più sano e giovanile, ma allo stesso tempo previene malattie fastidiose come la dermatite seborroica o la psoriasi.

Tra le patologie più diffuse in Italia ci sono quelle che riguardano le ossa, perciò l’ortopedia è un’altra branchia della medicina che sta acquisendo sempre più importanza. I poliambulatori offrono le migliori strutture moderne per affrontare nel migliore dei modi problemi alle ossa o effettuare riabilitazioni post operatorie per arti inferiori e superiori.

Tutti questi servizi vengono offerti dal Poliambulatorio a Catanzaro Ipazia DCC, che si avvale della collaborazione di uno staff selezionato e preparato pronto ad accogliere i pazienti con umanità e professionalità e dell’ausilio di attrezzature e strumentazioni all’avanguardia ed estremamente moderne.