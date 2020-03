Coronavirus, Leasys consegna cinque auto alla Croce Rossa di Catanzaro In tutta Italia saranno trecento i mezzi che l’azienda di noleggio cederà. Tra queste cinque ambulanze a biocontenimento

Condividi su









CATANZARO La filiale locale di Leasys allestisce le auto destinate al servizio volontario della Croce Rossa.

Fca Bank e la Leasys si sono attivate a sostegno dell’Italia, colpita duramente dalla diffusione del nuovo Coronavirus, ed hanno messo a disposizione della Croce Rossa Italiana una flotta di 300 vetture Fiat e Jeep e 5 ambulanze a biocontenimento su base Fiat Ducato in tutta Italia.

Anche la filiale locale, il Leasys mobility store di Catanzaro, ha allestito 5 auto da consegnare in comodato gratuito per tutta l’emergenza alla Croce Rossa provinciale, che valuterà la destinazione dei mezzi in base alle esigenze