Gigi Miseferi su Rai Sport per l’anteprima di Reggina-Ternana L’attore reggino presenterà il match di cartello del campionato di Lega Pro al programma “C Siamo”, in onda sui canali 57 e 58 del digitale terrestre

ROMA Lunedì 10 febbraio alle 19,50 Gigi Miseferi sarà ospite in studio a “C siamo” in onda su Rai Sport (visibile sui canali 57 e 58 del digitale terrestre), per l’anteprima della diretta di Reggina – Ternana, considerata partita di cartello del campionato di Lega Pro.