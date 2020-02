Il Crotone vince in trasferta, Virtus Entella battuta 2-1 I rossoblù hanno avuto la meglio sui liguri con un gol per tempo nel match giocato a porte chiuese

CHIAVARI Nell’anticipo della 26esima giornata del campionato di Serie B, giocato a porte chiuse, Crotone in trasferta batte Virtus Entella con il punteggio di 2-1. A sbloccare il match il gol al 10’ del primo tempo di Armenteros. Il raddoppio per la squadra calabrese arriva al 38’ del secondo tempo con Simy. Inutile, in pieno recupero, il gol dei padroni di casa firmato da Pellizzer. Con questa vittoria il Crotone sale al secondo posto in classifica con 43 punti insieme al Frosinone.