Cosenza, altra sconfitta prima dello stop: il Chievo vince 2-0 I Lupi escono battuti nel match disputato a porte chiuse contro i gialloblù. Ora una lunga pausa poi ripartirà la lotta salvezza

VERONA A poche ore dal blocco definitivo di tutte le attività sportive in Italia, Serie A e Serie B comprese (qui la notizia), il Cosenza ha giusto il tempo di portare a casa una nuova sconfitta. Contro il Chievo, match giocato a porte chiuse, i Lupi perdono per 2 reti a 0. Un gol per tempo per i padroni di casa che vanno a segno al 32’ con Djordjevic. Il raddoppio del Chievo arriva al 41’ del secondo tempo con il gol di Meggiorini. Secondo Ko di fila per il Cosenza che ora avrà a disposizione alcune settimane prima di tornare in campo il prossimo 5 aprile contro il Trapani per cercare di raccogliere le forze e le idee per evitare la retrocessione in Serie C.