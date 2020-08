Crotone, acquistato a titolo definitivo Luca Marrone Il calciatore in prestito dal Verona ha firmato un biennale che lo legherà per le prossime due stagioni alla compagine calabrese Stampa articolo

CROTONE Ci sarà anche Luca Marrone nella rosa del Crotone a disposizione di Giovanni Stroppa per il campionato di Serie A. Il club calabrese, infatti, ha acquisito a titolo definitivo dall’Hellas Verona il cartellino del difensore che è stato tra i protagonisti della promozione nel massimo campionato di calcio della squadra calabrese. Il Crotone ha trasformato il prestito in ingaggio a titolo definitivo firmando con il calciatore un contratto biennale, con opzione per il terzo anno. Marrone, 30 anni, nella passata stagione ha giocato 31 partite con il Crotone mettendo a segno anche 3 reti contro Cittadella, Frosinone e Venezia. Il calciatore sarà in ritiro con la squadra nelle prossime ore