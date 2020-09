Veleggiata Linea Blu Race a Tropea, trionfa “Baronesa II” – FOTO L’evento, svoltosi nelle acque antistanti la rocca di Tropea, si è svolto in questa prima settimana di settembre, raccogliendo adesioni numerose sia dal Vela Club Tropea che dal Circolo velico Santa Venere Stampa articolo

Condividi su









TROPEA Una bella giornata di sport ha caratterizzato l’appuntamento velico che ha sancito la riapertura dell’attività agonistica post Covid a Tropea. Un tempo luminoso, con vento tale da garantire comunque il felice svolgimento della veleggiata ha caratterizzato L’appuntamento sportivo promosso dal Vela Club di Tropea, aperto a tutti i diportisti della regione, e fortemente voluto dall’amministrazione comunale della cittadina balneare.

L’evento, svoltosi nelle acque antistanti la rocca di Tropea, era stato originariamente previsto in occasione della registrazione della puntata del programma Rai Linea Blu: rimandato a causa del maltempo, si è svolto in questa prima settimana di settembre, raccogliendo adesioni numerose sia dal Vela Club Tropea che dal Circolo velico Santa Venere. Dopo il briefing tenutosi come da programma nel Porto cittadino alle ore 9,30 alla presidenza degli ufficiali di regata Domenico Pugliatti .e Bruno Rossi e di tutti gli equipaggi partecipanti, la veleggiata ha preso il via alle ore 11.40: il percorso a bastone, della lunghezza complessiva di 1,6 miglia nautiche ripetuto due volte, è stato caratterizzato da un vento da sud andato diminuendo di intensità verso la fine della regata che ha costretti il comitato di regata a chiudere la competizione prima dell’arrivo di tutti i concorrenti.

I RISULTATI Questa la classifica finale: Baronesa II prima classificata, ha tagliato il traguardo alle ore 13.40; a seguire, Damanhur (ore 13.41.32), Perseide (14.03.11); Nausica (14.03.11).

Questi gli equipaggi iscritti alla gara: L’Ile Blanche di Sabatino La Torre; Aqualung, Franco Scuro; Nausicaa, Vincenzo Loiacono; Baronesa II di Vittorio Focarelli; Maria Elena di Piero Leo; Mira di Antonello Scillone; Splash di Giuseppe Barone; Sonip di Pino Pititto; Le Marquis di Toni Esposito; Perseide di Massimo Garofalo; Turtle di Massimo Camillò; Drake di Marco Aiello; Damanhur di Rosa Ferrone; Splash (Vibo Marina) di Michele Albanese. La premiazione, svoltasi alle ore 19 alla presenza del presidente del consiglio comunale con delega al turismo Francesco Monteleone, ha permesso a tutti i presenti di apprezzare il felice esito di una giornata all’insegna dello sport, della condivisione, e della collaborazione tra club zonali.