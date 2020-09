Reggina, Edoardo Blondett ceduto all’Alessandria Il club amaranto ha raggiunto l’accordo con l’Alessandria Calcio per la cessione a titolo definitivo del calciatore Stampa articolo

REGGIO CALABRIA Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con l’Alessandria Calcio per la cessione delle prestazioni sportive del calciatore Edoardo Blondett a titolo definitivo. Il club ringrazia Blondett per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali.

Questo invece il comunicato stampa della squadra che lo ha acquistato: «Edoardo Blondett è un giocatore dell’Alessandria! Al termine di trattative serrate, superando l’agguerrita concorrenza di altre società, Edoardo Blondett si lega ai Grigi con un contratto biennale. Difensore duttile, classe 1992, 209 presenze in carriera, Blondett ha conquistato la B nella scorsa stagione con la maglia della Reggina. Benvenuto in Grigio Edoardo».