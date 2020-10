Cosenza, ufficiale Bouah: vicinissimo l’attaccante Petre Il giovane esterno destro difensivo proviene dalla Roma. Mentre l’attaccante dovrebbe arrivare in prestito dalla Steaua Bucarest Stampa articolo

COSENZA È Adrian Petre l’attaccante scelto dal Ds del Cosenza Stefano Trinchera per rinforzare il riparto avanzato della squadra silana. Il centravanti rumeno lascia la Steaua Bucarest dopo una stagione opaca. Arriverà in prestito, come ha annunciato ieri il direttore generale del club rumeno Mihai Stoica. Per lui anche 12 presenze e 5 gol con la maglia dell’Under 21.

Ma non è finita qui, perché il diesse rossoblù è vicinissimo a chiudere la trattativa che porterà in riva al Crati un altro attaccante: Gennaro Borrello. Classe 2000, di proprietà del Pescara, era nel mirino di Teramo e Catanzaro ma il Cosenza sembra aver sbaragliato la concorrenza chiudendo in poche ore l’affare.

È ufficiale invece l’arrivo a Cosenza di Devid Bouah. Il giovanissimo esterno destro difensivo (2001) arriva in prestito dalla Roma fino a giugno 2021.

Ultimi giorni di mercato roventi in casa Cosenza, il club potrebbe anche concludere l’acquisto di un difensore e un centrocampista. (f.b.)