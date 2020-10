Cosenza, contro il Lecce arriva il quinto pareggio consecutivo Il rossoblu Gliozzi, nella ripresa, risponde al vantaggio dei salentini arrivato con Coda. La squadra di Occhiuzzi sale a quota 5 in classifica Stampa articolo

COSENZA Pareggio per 1-1 tra Cosenza e Lecce, gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie B. Pugliesi avanti al 12′ con Coda, che undici minuti dopo sbaglia un penalty; pareggio dei calabresi nella ripresa, al minuto 56, con Gliozzi. Da segnalare le espulsuioni di Rossettini e Corini, rispettivamente difensore e allenatore del Lecce. Con questo pareggio i salentini salgono in classifica a 6 punti, al pari della Spal, mentre i calabresi vanno a quota 5 (cinque pareggi in altrettante gare giocate).