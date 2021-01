Non basta Liotti, la Reggina si fa rimontare dall’Ascoli a 10′ dalla fine L’esterno amaranto illude dopo un ottimo primo tempo. La squadra di Baroni, cala nel secondo tempo. Doppietta bianconera negli ultimi dieci minuti Stampa articolo

ASCOLI Terzo risultato utile di fila per l’Ascoli, che oggi ha battuto, in rimonta, per 2-1, la Reggina. La squadra allenata da Andrea Sottil, al “Cino e Lillo Del Duca”, era andata sotto nel punteggio nel primo tempo, per via della rete firmata da Daniele Liotti. Nella ripresa, però, i padroni di casa hanno ribaltato il risultato con i gol siglati da Gianmarco Cangiano e da Oliver Kragl all’83’ e al 91′. La reggina disputa un ottimo primo tempo, ma poi pian piano scompare dal campo nella ripresa.