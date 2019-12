RINASCITA | I difensori di Stilo: «Denunceremo i pentiti per calunnia» L’avvocato, accusato di concorso esterno, si difende durante l’interrogatorio di garanzia respingendo le accuse e chiedendo l’annullamento della misura cautelare

CATANZARO L’avvocato Francesco Stilo, arrestato giovedì, nell’operazione Rinascita-Scott, ha risposto alle domande del gip di Catanzaro nel corso dell’interrogatorio di garanzia, respingendo le accuse contestate. Lo hanno riferito i difensori di Stilo, gli avvocati Piero Chiodo e Paola Stilo.

Stilo, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e rivelazione di segreto d’ufficio aggravata dalle modalità mafiose, era il difensore del presunto boss di Zungri, Peppe Accorinti.

I suoi legali hanno preannunciato denuncia per calunnia nei confronti del collaboratori di giustizia Andrea Mantella e chiesto al gip l’annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare per mancanza di gravità indiziaria.