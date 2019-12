Dimissioni presidente del Consiglio di Vibo, Pd: «Il sindaco spieghi alla città» I vertici dem chiedono un dibattito pubblico sulle ragioni che hanno spinto al passo indietro di Muratore: «Urgente un’Assise sul caso»

VIBO VALENTIA «Non possono lasciare indifferenti le dimissioni del presidente del Consiglio di Vibo Valentia Muratore». Lo affermano in una nota congiunta i vertici provinciali, cittadini ed il gruppo consiliare del Pd in seno al Consiglio comunale di Vibo a proposito delle dimissioni del presidente del consiglio comunale cittadino (qui la notizia). «In primo luogo vi è da considerare che il presidente Muratore – è detto nella nota – rappresenta la seconda carica istituzionale dopo il sindaco, espressione diretta della maggioranza di centrodestra ed eletto da tutti i consiglieri comunali che la compongono. Pertanto, il gesto delle dimissioni assume una valenza istituzionale e politica che non può essere affatto minimizzata».

«Secondariamente – prosegue il comunicato – occorre considerare le motivazioni espresse pubblicamente da Muratore e poste alla base della sua scelta; in particolare Muratore parla di assenza dei presupposti per svolgere con serenità il proprio mandato con riferimento implicito a situazioni gravi e preoccupanti. E poiché tali considerazioni provengono da chi ha ricevuto la piena fiducia da tutta la maggioranza devono necessariamente determinare la presa di posizione da parte del primo cittadino che non può rimanere indifferente tentando di fare cadere il silenziatore su tale vicenda». «Piuttosto, il sindaco – aggiungono i vertici dem – dovrebbe avere il coraggio di spiegare alla città come sia possibile che un autorevole esponente della sua maggioranza prenda le distanze in modo così forte e rimettere il mandato per consentire l’apertura di una profonda riflessione pubblica e trasparente». «Noi chiediamo al presidente Muratore – concludono – di rendersi disponibile ad un ulteriore chiarimento pubblico affinché si possano comprendere a pieno le ragioni di un gesto così forte. Ai capigruppo chiediamo di convocare con massima urgenza un consiglio comunale per capire le posizioni dei singoli gruppi consiliari in ordine a tale vicenda».