Sposato (Cgil): «Il Governo nomini subito nuovo prefetto di Cosenza» Per il segretario regionale del sindacato le «vertenze aperte richiedono sinergie sindacato-istituzioni»

CATANZARO «Bisogna continuare ad avere fiducia e rispetto verso le Istituzioni, al di la di chi, momentaneamente, le rappresenta. Auspichiamo subito la nomina del nuovo Prefetto/a di Cosenza da parte del Governo». Lo scrive il segretario generale della Cgil Calabria, Angelo Sposato, in un post sulla sua pagina Facebook. «Nella nostra regione – prosegue Sposato – saranno tante le vertenze che richiederanno sinergie sindacali e istituzionali. Occorre, in questa campagna elettorale regionale, il massimo sforzo per garantire trasparenza e legalità, soprattutto nei Comuni già sciolti per infiltrazioni mafiose».