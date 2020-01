Callipo oggi in Sila Grande e a Castrovillari con Alessia Morani Il candidato sostenuto dalla coalizione di centrosinistra farà tappa oggi in alcuni paesi dell’entroterra e a Castrovillari, dove sarà accompagnato dal sottosegretario allo sviluppo economico

CATANZARO Continua la campagna elettorale che porterà oggi Pippo Callipo alla volta della Sila Grande.

Già in mattinata, alle 10.30 è previsto un incontro con gli operatori turistici a Camigliatello Silano al quale seguirà una visita all’impianto sciistico di Lorica. Alle 13 sarà la volta di un secondo incontro con gli operatori turistici, sempre a Lorica.

Previsto per le 18 un incontro coi cittadini del Pollino nella sala consiliare di Castrovillari dove il candidato per la coalizione di centrosinistra e il sottosegretario allo sviluppo economico, Alessia Morani saranno accolti dal Sindaco Mimmo Lo Polito da tutti i candidati del territorio a sostegno di Callipo.