20.20 | Rampelli (FdI): «Nessuna competizione con la Lega, vinca il migliore» Ospite del talk show in onda alle 21 su L’altro Corriere Tv (canale 211 del digitale terreste e in streaming) il deputato di Fratelli d’Italia, Fabio Rampelli

LAMEZIA TERME «In caso di vittoria del centrodestra alle prossime elezioni regionali in Calabria ed Emilia Romagna, il governo nazionale non reggerebbe e si aprirebbe una crisi inevitabile e, in quel caso, PD e Cinque Stelle dovrebbero cedere il passo». Ne è sicuro Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d’Italia, ospite della nuova puntata speciale di “20.20”, il talk politico de L’altro Corriere Tv, in onda questa sera sul canale 211 a partire dalle 21. Un confronto, quello con Rampelli, utile per fare il punto sull’attuale situazione politica regionale e nazionale. C’è tanto in gioco ed evidentemetne non solo la presidenza di due importanti regioni come Calabria ed Emilia Romagna ma il futuro dell’attuale governo nazionale, nato dopo la separazione con la Lega di Matteo Salvini. Rampelli punta tutto sull’alternanza, sale della democrazia: «Se per decenni governa la stessa forza politica, i cittadini sono indotti a fare scelte su interessi personali, con il rischio che prenda il sopravvento una politica di tipo clientelare, un potere che non rende liberi».

IL BOOM DI FRATELLI D’ITALIA Occhi puntati, poi, sulla crescita di Fratelli d’Italia: «Il trasformismo si trascina da secoli in politica nel nostro Paese e cercare di contenerlo non è cosa facile. Noi come partito pensiamo di essere in grado di rappresentare qualcosa di diverso e lo abbiamo fatto scindendoci dal Popolo della Libertà ma senza tradire il voto degli elettori. È stato un progetto faticoso ma finora esaltante».

LA RIVALITA’ CON LA LEGA E infine anche battuta sulla Lega di Matteo Salvini, partito alleato nel centrodestra in Calabria. Ma, in più di un’occasione, lo stesso Salvini ha rimarcato il ruolo cruciale del suo partito, della sua figura di leader nazionale, con una campana elettorale che pare “tarata” sugli appuntamenti di Fratelli d’Italia: «Un po’ di competizione c’è – dice Rampelli – anche perché siamo simili ma non siamo lo stesso partito. Noi in Calabria siamo sempre venuti senza bisogno di essere sollecitati. Ammiro il lavoro di Giorgia Meloni, in giro da settimane per tutto il Paese ed è stata in Calabria almeno due volte. Noi come Fratelli d’Italia non siamo affatto invidiosi di Salvini o della Lega, c’è spazio per tutti. Vincerà il migliore».