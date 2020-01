REGIONALI 2020 | Aiello: «Scarsa affluenza problema per tutti». Morra: «Eravamo impreparati» Il commento del candidato presidente per il Movimento 5 Stelle: «Aspettiamo con ansia i primi dati». Paolo Parentela: «Forse abbiamo avuto poco tempo per la campagna elettorale» Condividi su







COSENZA «Non dico nulla sui dati relativi all’exit poll, aspetto e aspettiamo tutti con ansia la prima proiezione per capire che ruolo ha avuto il M5S in questa campagna elettorale». Questo il primo commento a caldo di Francesco Aiello, candidato presidente della Regione Calabria per il Movimento 5 Stelle, al quale le prime proiezioni assegnano un risultato tra il 7 e l’8%. «Mi preoccupa però – ha detto ancora Aiello – la scarsa affluenza alle urne. Quello calabrese è un problema che non riguarda solo la nostra regione, ma tutto il Paese che dovrebbe interrogarsi sulla tenuta democratica». «Abbiamo avuto tante difficoltà, è vero, ma anche tante opportunità. Grazie ai miei collaboratori siamo stati in giro per la Calabria, parlando di contenuti e creando un programma partecipativo». «C’è un disimpegno generalizzato tra i cittadini – ha detto ancora Aiello – che guardano alla politica con distacco, noi non siamo riusciti a portarli alle urne nonostante gli sforzi che abbiamo fatto con due mesi di incontri sui territori. Dall’altro canto abbiamo assistito, sia dal centrodestra sia dal centrosinistra, ad una campagna elettorale di basso profilo per quanto riguarda le comunicazioni sui contenuti dei programmi. Noi – ha concluso Aiello – abbiamo invece parlato alla testa degli elettori e non alla pancia».

MORRA: «ERAVAMO IMPREPARATI» «In Calabria, data la peculiarità del voto amministrativo, c’era necessità di preparare per tempo sia il programma che la squadra di persone che dovevano rappresentare il cambiamento». È questo il commento a caldo del senatore, e presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra sul risultato elettorale del M5S. «Condivisione e partecipazione sui territori – conitnua – non possono essere realizzate in poco più di un mese, e questo è il motivo per cui non poteva andare bene. Ora, avendo strutturato un percorso che metodologicamente di fonda appunto su condivisione e partecipazione, presenterò tale schema di pianificazione pre-elettorale ai prossimi Stati Generali affinché divenga prassi virtuosa per tutti i contesti».

PARENTELA: «POCO TEMPO PER PRESENTARE IL PROGETTO» Primo commento a caldo anche per Paolo Parentela, coordinatore della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle per le Regionali della Calabria: «Non so le divisioni interne al movimento quanto possano aver influito – dice – ma in ogni caso il Movimento 5 Stelle con Aiello è sceso in campo in Calabria per fronteggiare le emergenze serie. Noi – continua ancora Parentela – siamo stati gli unici a presentare un programma reale per superarle, a cominciare dalla sanità, i trasposti, l’ambiente ma anche lo sviluppo economico e occupazionale». «Abbiamo avuto poco tempo – conclude Parentela – per presentare ai calabresi un progetto chiaro. Se ne avessimo avuto di più, saremmo stati in grado di ascoltare meglio i calabresi e presentare loro un progetto politico coerente».