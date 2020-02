Trafficava droga via mare dal Portogallo, 9 anni al “Baffo” Biagio Mammoliti, noto anche come “il tedesco” aveva appena finito di scontare una condanna 8 anni per droga, ma le porte del penitenziario si riaprono per lui dopo la pronuncia del tribunale di Brescia sempre per la sua attività nel narcotraffico internazionale

BRESCIA Nove anni di carcere e 32 mila euro di ammenda per Biagio Mammoliti, noto come “il Baffo” o “il tedesco” finito da anni sotto la lente della procura di Brescia per i suoi contatti con narcotrafficanti di rango e per i numerosi affari di droga gestiti tra Portogallo, Spagna e Germania, a Monchengladbach, dove si era trasferito dalla Calabria.

Originario di Melicucco, il suo nome era divenuto ricorrente poiché già in diverse indagini come “Valle”, “Nausicaa” e “Narcos” che tra la fine degli anni 90 e i primi 2000, che aveva smantellato una serie di multinazionali del traffico internazionale di droga gestite nel bresciano con approvvigionamento da Colombia e Santo Domingo.

Il procedimento di prevenzione aveva portato anche al sequestro di immobili, ingenti quantitativi di denaro e droga, ma anche armi. Aveva finito di scontare da poco una condanna a 8 anni dopo esser stato fermato in Portogallo con 36 chili di cocaina e ieri, il 61enne è stato condannato per un trasporto di polvere bianca diretta a Brescia, via Portogallo.

La richiesta dell’accusa condotta dal procuratore Paolo Savio era di 15 anni perché rinviava ad un traffico di cocaina proveniente dal Sudamerica, radicato nel tempo e che ammontava a circa 100 chili complessivi.

Il sistema era ampiamente articolato: una volta concordato l’acquisto, seguendo con un gps le coordinate del nascondiglio subacqueo, veniva recuperata con motoscafi e consegnata agli acquirenti. Secondo le ricostruzioni dell’accusa, gli accordi delle operazioni di compravendita tra Mammoliti e Serra erano stati raggiunti durante un incontro alle Torbiere sul lago d’Iseo. Il «tedesco» aveva il compito di reperire la cocaina, attraverso i suoi contatti tra Spagna e Portogallo, mentre Serra, avvalendosi di una serie di corrieri e pensando al reperimento del contante per il pagamento, pensava poi a smerciarla sull’asse Brescia-Torino. I movimenti erano stati ricostruiti attraverso intercettazioni ambientali che descrivono anche l’ultimo trasporto, nato decisamente sotto una cattiva stella. Si era infatti deciso di caricare 10 chili di cocaina a bordo di una Mercedes Slk da recapitare a Mammoliti in Portogallo. Ma chi aveva reperito l’auto aveva sbagliato modello (scegliendone uno con meno possibilità di occultare la droga) e il carico si era ridotto a un solo chilo. Il traffico era stato poi stroncato di lì a poco dai Carabinieri, coordinati dalla Procura di Brescia. Per Mammoliti, che ieri è rimasto in Germania, il suo legale, l’avvocato Fortuna Capelli, aveva chiesto l’assoluzione, ritenendo che non ci fossero elementi sufficienti per individuare effettivi collegamenti tra Mammoliti e Serra.