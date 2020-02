Regione-governo, la Santelli mette a punto i tavoli nazionali Dopo Speranza, la presidente della Regione si confronta con i viceministri M5S all’Economia Castelli e alle Infrastrutture Cancelleri

CATANZARO Giornata fitta di impegni istituzionali per la presidente della Regione, Jole Santelli, che dopo essersi confrontata con il ministro della Sanità Roberto Speranza ha incontrato i viceministri all’Economia Laura Castelli e alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, entrambi del Movimento 5 Stelle. Per la Santelli un primo punto su alcune priorità da affrontare già dai prossimi giorni, un punto per confermare la sua di un’interlocuzione diretta che la governatrice ha detto di voler suggellare con i tavoli nazionali e romani. È stata la stessa Santelli a rendere noti, su Facebook, gli incontri, postando anche una foto. «Con Laura Castelli viceministro dell’Economia e delle Finanze abbiamo discusso dei problemi finanziari che attanagliano la Regione Calabria e gli enti locali», ha scritto la presidente, che del resto ha già indicato il bilancio – l’ente è in esercizio provvisorio – come «un problema serissimo» su cui intervenire. Quanto alle infrastrutture, la Santelli ha parlato di «incontro estremamente positivo e serio» con il viceministro Cancelleri, con il quale – ha aggiunto – «i focus sono stati i progetti Anas e Ferrovie dello Stato con un approfondimento sul porto di Gioia Tauro». (a.cant.)