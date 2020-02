Coronavirus, incontro tra i vertici delle prefetture: «Nessun contagio in Calabria» Il derby in programma tra Catanzaro e Reggina si svolgerà regolarmente. «I dieci casi sospetto hanno dato tutti esito negativo». Attivato il numero verde regionale 800767676

CATANZARO «Intanto si è preso atto di una cosa importante: tutti i tamponi che fino a oggi sono stati eseguiti hanno dato esito negativo. Questo ad oggi». Così il prefetto di Catanzaro, Francesco Ferrandino, al termine del vertice inter-istituzionale per un esame della situazione per un esame delle problematiche legate all’eventuale emergenza Coronavirus. «Il secondo aspetto importante che abbiamo rilevato – ha proseguito la Ferrandino – è che la Regione ha istituito un numero verde, 800 76 76, in aggiunta al numero 1500, che i cittadini potranno comporre per avere notizie. E’ poi importante rimarcare soprattutto il fatto che a questo numero verde 800 76 76 76 rispondono operatori sanitari, quindi persone già esperte che sono in grado di dare risposte e notizie certe ai cittadini. Sempre la Regione, nella riunione odierna, ha poi confermato che aumenterà anche il numero degli operatori sanitari deputati a questa risposta». Il prefetto di Catanzaro ha poi riferito che «altro aspetto importante affrontato è la ineludibile necessità di far circolare le giuste e corrette informazioni tra i cittadini, perché sono troppe le fake news che poi vanno a incidere sul panico delle persone. La paura è un sentimento umano, che va compreso e non deriso ma va governato, ed è compito delle istituzioni garantire una giusta e corretta linearità e circolarità delle informazioni in modo da rendere un servizi quanto più sereno al territorio. Sarà garantita anche – ha proseguito la Ferrandino – una migliore e più incisiva attività di comunicazione con i sindaci, autorità sanitaria all’interno del loro Comune a che hanno bisogno di una comunicazione costante. La Regione davvero si sta attivando velocemente e in grande fretta in questa direzione. Da parte delle Prefetture e delle componenti delle forze dell’ordine e di tutti i presenti a questo tavolo ci sarà un supporto concreto, onesto e corretto. Partiamo dal presupposto che i 10 casi che sono stati testati sono tutti negativi». Quanto ai controlli negli aeroporti, nel porto di Gioia Tauro e sulle varie infrastrutture, secondo la Ferrandino si è sottolineata «la necessità di renderli sempre più efficaci, ma insisto sul tasto della comunicazione, in questa fase preventiva quello che è importante in Calabria è la comunicazione». Infine una battuta rispondendo a un giornalista che chiedeva se sono a rischio manifestazioni sportive: «Che io sappia il Catanzaro domani gioca, contro la Reggina», ha concluso il prefetto Ferrandino. (c.ant.)