Cirò Marina, 89enne finisce con l’auto in un canalone

CIRO’ MARINA Si è ribaltato con l’auto finendo in un canalone. È accaduto domenica mattina alle ore 11.30 circa, quando la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cirò Marina, è intervenuta in località “Madonna di mare” nel Comune di Cirò Marina, per un incidente stradale. La squadra, arrivata sul posto, ha trovato un’autovettura andata fuori strada terminando la sua corsa all’interno di un canalone.

Alla guida un uomo di 89 anni, che rimaneva incastrato nell’abitacolo. I vigili del fuoco, attuando delle manovre di primo soccorso sanitario riuscivano ad estrarre il malcapitato affidando lo stesso al personale sanitario della Misericordia di Isola Capo Rizzuto per il trasporto all’ospedale di Crotone. Sul posto presenti i Carabinieri di Cirò Marina per i rilievi del caso.