Coronavirus a Lamezia, sono 12 i casi attualmente positivi Di questi, 11 si trovano attualmente in isolamento domiciliare mentre un’altra persona è ricoverata al “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro Stampa articolo

LAMEZIA TERME Sale il numero dei contagi da coronavirus in Calabria e, nelle ultime ore, è cresciuta anche l’apprensione a Lamezia Terme dopo i primi casi registrati nei giorni scorsi. Le ultime comunicazioni arrivate dall’Asp di Catanzaro parlano di 12 persone attualmente positive al Covid in città. Di queste, 11 si trovano attualmente in isolamento domiciliare mentre una è attualmente ricoverata al “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro.

In particolare, esclusi i due casi di rientro da fuori regione e già registrati ad agosto, si tratta di due nuclei familiari distinti. Cinque positivi sono riconducili alla famiglia del mediatore culturale del Cas di Amentea mentre gli altri cinque riguardano il contatto avvenuto nei giorni scorsi con un cittadino arrivano a Lamezia da un’altra regione.

Secondo gli esperti del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp la situazione è comunque sotto controllo mentre il sindaco di Lamezia, Mascaro raccomanda di «rispettare ogni prescrizione imposta dalla legge e di evitare inutili dicerie o diffondere ingiustificati allarmismi». (Gi.Cu.)