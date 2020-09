Il Crotone battuto in casa dal Milan Finisce 2-0 per gli ospiti la sfida allo Scida. In gol Kessié e Diaz. Seconda sconfitta di fila per i rossoblù Stampa articolo

CROTONE Nuova sonora batosta per il Crotone che in casa perde per due reti a zero il confronto con il Milan. Così il Crotone resta a secco di punti dopo due giornate. Il Milan senza Ibra, risultato positivo al Coronavirus, viceversa è a bottino pieno. A decidere il confronto Kessié e Brahim Diaz, quest’ultimo al debutto dal primo minuto in rossonero.

Il primo gol del Milan nei minuti di recupero del primo quando Marrone stende in area Rebic e l’arbitro assegna il rigore alla squadra ospite trasformato al 47’ poi da Kessié. Il raddoppio arriva a pochi minuti della ripresa. Ad andare in gol al 50’ Brahim Diaz dopo un’azione corale. Due risultati negativi che fanno male alla squadra di Stroppa.