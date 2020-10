Coronavirus, positivo un medico di base a San Marco Argentano L’annuncio del sindaco, Virginia Mariotti, che ha invitato i cittadini e i pazienti dello studio a «mettersi subito in contatto con lui» Stampa articolo

SAN MARCO ARGENTANO Un nuovo caso positivo al Covid a San Marco Argentano. La notizia è stata diffusa dal sindaco, Virginia Mariotti, attraverso il proprio profilo Facebook. Si tratta di un medico di base che ha il proprio studio proprio nel comune della provincia cosentina.

«Il Dipartimento di Igiene Pubblica dell’Asp ha comunicato che è risultato positivo al tampone nasofaringeo uno dei nostri medici di base, il dottor Giorgio Di Cianni, che sta bene ed è già in isolamento domiciliare. Il dottor Di Cianni, con grandissimo senso civico, mi ha autorizzato a diffondere la notizia».

Dal sindaco, poi, l’appello ai cittadini e ai pazienti che negli ultimi dieci giorni si sono recati presso lo studio, invitati a «mettersi in contatto telefonico con il medico»

«Invito tutti – scrive il primo cittadino – a non lasciarsi prendere dal panico e a rispettare le regole di distanziamento sociale, le regole igieniche, a usare la mascherina anche all’aperto».