Medico aggredito in ospedale, giovane in manette I carabinieri di Palmi hanno arrestato un 24enne che si era scagliato contro un sanitario del Pronto intervento

PALMI (REGGIO CALABRIA) I carabinieri di Palmi hanno arrestato S. R. 24 anni, già noto alle forze dell’ordine, responsabile dei reati di violenza e minaccia nei confronti di incaricato di pubblico servizio. aggredì e minacciò un medico in servizio presso il Punto di Primo Intervento di Palmi, causandogli lesioni che impedirono al sanitario di continuare il servizio. Impassibile anche a seguito dell’intervento dei carabinieri, il 24enne aveva continuato a minacciare il personale sanitario fino ad essere stato tratto in arresto. L’arrestato, trovandosi già detenuto nel carcere di Palmi per altra causa, resterà in questo penitenziario. L’arresto è stato disposto dai carabinieri in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari emessa dal tribunale di Reggio Calabria a seguito di richiesta di Salvatore Rossello, della Procura della Repubblica di Palmi diretta dal procuratore Ottavio Sferlazza.