Covid a Crotone, due nuovi casi

di Gaetano Megna

CROTONE Due nuovi casi positivi a Crotone. Si tratta di un uomo e di una donna, marito e moglie, che erano risultati positivi all’esame sierologico e la direzione strategica dell’ospedale pitagorico ha subito disposto i tampone, il cui esito purtroppo è risultato positivo.

Secondo quanto è stato possibile apprendere la donna è una dipendente proprio dell’ospedale pitagorico, dove stamane c’è stata grande apprensione appena si è diffusa la notizia. Sono stati, infatti, intensificati i controlli, che già erano elevati.

Ovviamente è subito partita l’attività dei tamponi a tappeto per i colleghi di lavoro della donna e per le persone con cui la coppia crotonese è venuta a stretto contatto.

Potrebbe trattarsi di soggetti che, nei giorni scorsi, hanno avuto sintomi febbrili non rilevanti. La notizia che, però, non trova conferma ufficiale dice che la coppia abbia fatto un viaggio in Sicilia.

Il contagio sarebbe avvenuto durante questo viaggio. Ritorna, quindi, il Covid-19 nella provincia di Crotone dopo 16 giorni di massima tranquillità. Gli ultimi tamponi positivi, prima della coppia, sono stati fatti ad una famiglia che era tornata in Calabria dagli Stati Uniti.

Il ritorno della famiglia dagli USA è avvenuto lo scorso 18 settembre per cui i tre positivi dovrebbero avere superato anche la fase di quarantena senza avere trasmesso il virus ad altri.